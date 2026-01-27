Ричмонд
Прокуратура наводит порядок на Спортивном рынке Владивостока

Проверки выявили незаконную торговлю и контрафакт.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Владивостока продолжает контролировать освобождение земельного участка на территории Спортивного рынка. Совместный рейд с полицией, городской администрацией и добровольческим отрядом «Тигр» прошел на этой неделе.

В ходе проверки были выявлены факты незаконной торговли и продажи контрафактной продукции. По этим нарушениям составлены административные протоколы. Организована доследственная проверка по факту незаконного предпринимательства.

Всего сотрудниками изъято около 700 килограммов продукции, которая продавалась с нарушением закона. Также в рамках рейда были проверены иностранные граждане на соблюдение миграционного законодательства.

Прокуратура подчеркивает, что работа по пресечению незаконной деятельности на территории рынка будет продолжаться.