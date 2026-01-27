Минфин предложил частично разрешить работу онлайн-казино для пополнения бюджета

В Минфине предложили частично разрешить в России работу онлайн-казино. А средства от их работы направить в госбюджет. С таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов, сообщает «Коммерсантъ».
Предлагается создать специального оператора онлайн-казино, который работал бы по решению главы государства. Он будет переводить в бюджет страны не меньше 30 процентов от выручки. Если инициатива будет реализована, в бюджет может поступать до 100 миллиардов рублей в год.
В финансовом ведомстве объяснили, что сейчас теневой рынок казино довольно масштабен. И годовой оборот нелегальных онлайн-казино превышает три миллиарда рублей в год. И государство не получало ничего.
Ранее сообщалось, что в России в 2026 году ввели самозапрет на участие в азартных играх. У таких граждан нельзя принимать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино (в том числе онлайн — там тоже нужно подтверждать личность с помощью паспорта).
Сайт KP.RU сообщал, что онлайн-казино — это приложение или сайт, который предоставляет игры. Играть можно «на интерес» или на реальные деньги. Работа казино осуществляется посредством сайта, программы и независимого банка.