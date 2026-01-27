В аэропортах Перми и Оренбурга отменили незаконные сборы с авиакомпаний

«Было установлено, что в этих аэропортах с авиакомпаний наряду с базовым взимался дополнительный тариф за использование платформой по регистрации пассажиров. В этой связи Уральская транспортная прокуратура направила материалы проверки в ФАС России. Антимонопольный орган согласился с нашими выводами и выдал операторам аэродромов предупреждения», — рассказали в надзорном ведомстве.
Отметим, что аналогичные нарушения также выявили еще в двух воздушных гаванях — аэропортах в Новом Уренгое и Тобольске (Ремезов).