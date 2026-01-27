Избавление от долгов: зачем главный банк России дал Тюменскому правительству миллиарды рублей

Деньги закроют дефицит регионального бюджета.
Тюменское правительство заключило первые госконтракты 2026 года. Все 13 из них связаны с открытием кредитных линий по миллиарду рублей. Данные о контрактах размещены в едином госреестре.
«Заключены 13 контрактов. Все 13 касаются финансирования дефицита регионального бюджета. Во всех речь идет об открытии кредитной линии на сумму один миллиард рублей», — гласят данные реестра.
Все 13 контрактов правительство заключило со «Сбербанком». Каждая из кредитных линий обойдется властям в почти 200 миллионов рублей. Ставка по линиям плавающая, срок действия — год.
Как ранее пояснял URA.RU директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов, открытие кредитной линии не равно пользованию деньгами банка. «Факт получения кредитной линии сам по себе не подразумевает ее обязательного использования правительством. Речь идет скорее об инструменте, сопоставимом с кредитной картой: средства на ней доступны, но привлекаются лишь при возникновении необходимости», — пояснил чиновник агентству.
Правительство региона открывало кредитные линии в течение всего 2025 года. Среди контрагентов на данный момент — все ведущие банки России. Несколько кредитов открыты в «Т-Банке», «Альфа», ПСБ, ВТБ, Сбере. По итогам контрактной кампании 2025 года, общий потенциальный долг властей на данный момент превышает 58 миллиардов рублей. URA.RU направило правительству запрос, ответ ожидается.