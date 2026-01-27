Избавление от долгов: зачем главный банк России дал Тюменскому правительству миллиарды рублей

Как ранее пояснял URA.RU директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов, открытие кредитной линии не равно пользованию деньгами банка. «Факт получения кредитной линии сам по себе не подразумевает ее обязательного использования правительством. Речь идет скорее об инструменте, сопоставимом с кредитной картой: средства на ней доступны, но привлекаются лишь при возникновении необходимости», — пояснил чиновник агентству.