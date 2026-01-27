До 245% от ставки. В Беларуси увеличили надбавки некоторым работникам

Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты № 4 от 22 января 2026 года. Документ опубликовали сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Одну надбавку отменили.
Согласно постановлению, из перечня стимулирующих и компенсирующих выплат исключили надбавку за специфику работы в организациях, подчинённых и относящихся к сфере деятельности Минтруда. Ранее она составляла:
12% от оклада — для руководителей, специалистов и других служащих; 8% — для рабочих.
Какие надбавки увеличили?
Вместе с тем власти увеличили размеры средств, направляемых на установление надбавки за сложность труда руководителям, специалистам и другим служащим. В частности:
Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов — 142% (было 130%); санаторно-курортные организации Минтруда — 107% (было 95%); стационарные учреждения соцобслуживания — 142% (было 130%); дома сопровождаемого проживания — 82% (было 70%); территориальные центры соцобслуживания населения, центры соцобслуживания семьи и детей — 97% (ранее 85% и 65%); центры социальной реабилитации и абилитации инвалидов — 142% (было 130%).
Кроме того, Минтруда повысило надбавки за характер труда для рабочих. Теперь они составляют:
Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов — 108% (было 100%); санаторно-курортные организации Минтруда — 85% (было 45%); стационарные учреждения соцобслуживания — 108% (ранее 100% и 70%); дома сопровождаемого проживания — 48% (было 40%); территориальные центры соцобслуживания, центры семьи и детей — 88% (было 80% и 60%); центры социальной реабилитации и абилитации инвалидов — 108% (было 100%).
Существенно увеличили и надбавку за работу в сфере социального обслуживания. С 1 января она равна:
245% базовой ставки — для руководителей, их заместителей и большинства специалистов (ранее 180−195%); 245% — для социальных работников и помощников по уходу; 210% — для иных специалистов (было 160%); 245% — для младшего медперсонала, нянь, санитаров, поваров, сестер-хозяек; 200% — для уборщиков и дворников; 175% — для иных рабочих.
При этом надбавка за работу вахтовым методом в стационарных учреждениях соцобслуживания сохранена без изменений — 120% за 169 часов.