Станцию метро начали возводить на пл. Сенной в Нижнем Новгороде

Согласно информации, работы стартовали одновременно на поверхности и под землей — на глубине около 16 метров. Основной задачей текущего этапа является заливка монолитных конструкций. Они формируют и укрепляют каркас будущего объекта подземного транспорта.
В частности, под землей специалисты начали возводить первый лотковый участок. Для этого потребуется установить 78 тонн металлической арматуры, залить 310 куб. метров бетона. На поверхности ведутся работы по установке обвязочной балки. Отмечается, что этап требует значительных ресурсов. Для создания прочного основания под станцию сначала будут демонтированы оголовки бетонных свай. Затем специалисты смонтируют 33 тонны металлического арматурного каркаса и залить более 600 куб. метров бетона.
Напомним, контракт на проектирование и строительство был заключён в декабре 2021 года между городским управлением «ГУММиД» и компанией «Моспроект-3». Первоначальная стоимость работ составляла 35,58 млрд рублей, а завершить строительство планировали к концу 2025 года. В ходе «Прямой линии» в декабре 2025 года губернатор Глеб Никитин анонсировал, что новые станции «Площадь Свободы» и «Сенная» на Автозаводской линии метро планируется открыть в I-II кварталах 2027 года.
Также сообщалось, что дополнительные 7,4 млрд рублей направили на строительство метро в Нижнем Новгороде. Изменения связаны с финансированием продления Автозаводской линии метрополитена от станции «Горьковская» до станции «Сенная». Так, на эти цели за счет межбюджетных трансфертов в бюджете 2025 года расходы и доходы увеличены на 4,9 млрд рублей, а на 2026 год — на 7,4 млрд рублей. Позднее, 30 января 2025 года, стало известно, что стоимость строительства станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде выросла на 34%.