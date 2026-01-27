Станцию метро начали возводить на пл. Сенной в Нижнем Новгороде

Также сообщалось, что дополнительные 7,4 млрд рублей направили на строительство метро в Нижнем Новгороде. Изменения связаны с финансированием продления Автозаводской линии метрополитена от станции «Горьковская» до станции «Сенная». Так, на эти цели за счет межбюджетных трансфертов в бюджете 2025 года расходы и доходы увеличены на 4,9 млрд рублей, а на 2026 год — на 7,4 млрд рублей. Позднее, 30 января 2025 года, стало известно, что стоимость строительства станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде выросла на 34%.