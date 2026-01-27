В Ташкенте тестируют новый китайский электробус

С 26 января электробус обслуживает пассажиров на маршруте № 76 (Массив Кара-Камыш 2/4 — Аэропорт). Испытания продлятся около месяца, за это время специалисты оценят, насколько модель подходит для работы в климате и дорожных условиях Ташкента.
Yutong E9 относится к автобусам средней вместимости. Его длина составляет около 8,94 метра, а сравнительно компактные габариты делают машину манёвренной и удобной для эксплуатации как в плотной городской застройке, так и на пригородных направлениях.
По данным производителя, запас хода электробуса на одном заряде достигает до 350 километров. Дополнительно увеличить пробег позволяет система рекуперации, которая возвращает энергию в аккумуляторы во время торможения и способна прибавить ещё 15−20% дистанции.
Автобус оснащён интеллектуальной системой управления, системой электронного торможения (EBS), а также аккумуляторными батареями, размещёнными в специальных противоударных защитных корпусах, что повышает безопасность и надёжность эксплуатации.
Судя по параметрам и выбранному маршруту, город рассматривает Yutong E9 как потенциальную «рабочую лошадку» для среднезагруженных и пригородных линий. Итоги месячных испытаний покажут, сможет ли эта модель в будущем пополнить парк столичного общественного транспорта на постоянной основе.