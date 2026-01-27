Ричмонд
Два многоквартирных самостроя снесли в Сочи

В Сочи с начала года демонтировали более 130 самовольно построенных зданий.

Источник: пресс-служба администрации города-курорта

Два многоквартирных дома-самостроя снесли в Сочи. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

«Пресечение самовольного строительства — непростой, но стратегически важный для курорта вопрос. В приоритете — снос сооружений коммерческого назначения, недостроенные и неэксплуатируемые здания. Видим тенденцию к снижению количества самоволок. Это означает, что профилактическая работа и деятельность по своевременному выявлению нарушений дает свои плоды», — сказал глава Сочи.

В городе создана профильная межведомственная рабочая группа. В нее входят представители регионального департамента по надзору в строительной сфере, сотрудники прокуратуры Сочи, ФССП, Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии, УВД, депутаты Горсобрания Сочи и представители ресурсоснабжающих организаций. На курорте продолжат усиленно следить за целевым использованием земель. Для жителей работает специальная «горячая линия» — 8 (928) 205−90−59.

Всего с начала 2026 года в Сочи снесли 138 самовольных объектов. В настоящее время в городе демонтируют еще восемь крупных зданий.