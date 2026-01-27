Два многоквартирных самостроя снесли в Сочи

«Пресечение самовольного строительства — непростой, но стратегически важный для курорта вопрос. В приоритете — снос сооружений коммерческого назначения, недостроенные и неэксплуатируемые здания. Видим тенденцию к снижению количества самоволок. Это означает, что профилактическая работа и деятельность по своевременному выявлению нарушений дает свои плоды», — сказал глава Сочи.