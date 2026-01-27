Банки обяжут использовать единый QR-код при любых денежных переводах

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо первого заместителя председателя Центрального банка Дмитрия Тулина, направленное заместителю председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаилу Делягину, передает ИА DEITA.RU.
По словам регулятора, эта мера, введенная федеральным законом о создании универсального платежного кода, преследует цели повышения конкуренции, увеличения удобства для граждан и бизнеса, а также обеспечения равных условий для развития платежной инфраструктуры. Нововведение даст потребителям возможность самостоятельно выбирать наиболее комфортный для них способ оплаты.
В письме также отмечается, что развитие рынка платежных услуг и увеличение количества альтернативных картам способов оплаты создаст условия для снижения объема карточных транзакций и выравнивания трансакционных издержек для торгово-сервисных предприятий, включая малый и средний бизнес.
Согласно закону, начиная с сентября, в торговых точках при оплате покупок будет предлагаться только один универсальный QR-код, который будет функционировать на базе одинаковой, равноудаленной инфраструктуры. В настоящее время на кассах встречаются разные виды кодов — как универсальные, так и банковские индивидуальные QR-коды.