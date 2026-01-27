Банки обяжут использовать единый QR-код при любых денежных переводах

Согласно закону, начиная с сентября, в торговых точках при оплате покупок будет предлагаться только один универсальный QR-код, который будет функционировать на базе одинаковой, равноудаленной инфраструктуры. В настоящее время на кассах встречаются разные виды кодов — как универсальные, так и банковские индивидуальные QR-коды.