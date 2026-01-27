Автомобильное движение в Москве остановилось из-за снежных девятибалльных пробок

В США зимний шторм, обрушившийся 25−26 января, унес жизни по меньшей мере 15 человек в разных штатах: от Нью-Йорка и Пенсильвании до Техаса и Канзаса. Только за 26 января в стране было отменено более 10 тысяч авиарейсов. Стихия также оставила без электроснабжения свыше 800 тысяч домохозяйств, особенно в штатах Теннесси, Миссисипи и Луизиана. Ущерб был настолько серьезным, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях объявило о федеральной помощи пострадавшим штатам.