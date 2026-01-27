Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти раскрыли, что будет с переселением и компенсацией за жилье при реновации в Беларуси

Власти Беларуси сказали про переселение и компенсацию за жилье при реновации.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как в Беларуси будут решаться проблемы с переселением и компенсацией за жилье при реновации, пишет БелТА.

По словам начальника главного управления строительства и жилищной политики Минархитектуры и строительства Татьяны Василючек, реновация как направление выделено в отдельную подпрограмму в госпрограмме «Строительство жилья» на 2026 — 2030 годы.

Для определения стратегии по сносу или восстановлению жилфонда подключены ведущие научно-исследовательские и проектные предприятия Минстройархитектуры. При этом подходы обсуждаются с регионами, разрабатывается нормативная правовая база и указ по реновации.

— Решается ряд вопросов и с переселением, и с компенсацией гражданам, которые будут отселяться, — отметила Татьяна Василючек.

Чиновница пояснила, что правовую базу намерены подготовить в кратчайшие сроки. А после разработки нормативных правовых актов оцифровать показатели.

Ранее власти решили, попадут ли хрущевки под реновацию в Минске.

А здесь мы подробнее писали о том, что изменится в строительстве жилья в Беларуси уже с 2026 года: арендного возведут в пять раз больше, «хрущевки» отправят на реновацию, 33 «квадрата» на каждого и зеленый свет электродомам.

Тем временем Белстат сообщил, что белорусы стали меньше покупать пива и водки.