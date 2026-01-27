«Положения соглашения являются конфиденциальными». Госдума ратифицировала отсрочку выплат Беларуси по российским кредитам

В Государственной думе России ратифицировали отсрочку выплат Беларуси по российским кредитам, пишет БелТА.
Так, Госдумой одобрен законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Беларуси касаемо изменений условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений.
На рассмотрение в Госдуму правительство России внесло законопроект 15 января 2026-го. В Госдуме приняли закон, решив ратифицировать соглашение, которое было подписано в Минске 27 июня 2025-го, а затем — в Москве 30 июня.
На заседании Госдумы было отмечено, что положения соглашения являются конфиденциальными. По словам замминистра финансов России Владимира Колычева, документом определено кредитное сотрудничество между странами.
— Соглашением предусматривается перенос выплаты платежей белорусской стороной по государственным кредитам России, — уточнил спикер.
