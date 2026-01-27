Жильё, выплаты и учёба: как калининградцы использовали маткапитал в 2025 году

По данным отделения СФР, чаще всего материнский капитал в регионе использовали для решения жилищных вопросов. В 2025 году 3 912 семей улучшили жилищные условия, общий объём перечисленных средств превысил 2,5 млрд рублей. Ещё 3 220 семей направили маткапитал на ежемесячные выплаты на детей в возрасте до трёх лет. На оплату обучения детей и другие образовательные услуги фонд перечислил более 403 млн рублей. Кроме того, 130 владельцев сертификатов направили средства на формирование накопительной пенсии — на общую сумму свыше 20 млн рублей.