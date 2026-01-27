Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев

«Уже внесены изменения в законодательство для вовлечения таких объектов в налоговый оборот. По прогнозам, в этом году дополнительные отчисления в бюджет от этих мер составят порядка 500 млн рублей», — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его информации, всего в республике выявлено 5 230 таких объектов, 100 из которых передадут инвесторам. Наибольшее количество долгостроев находится в Евпатории, Ялте и Симферополе. Меньше — в Армянске, Первомайском и Красноперекопском районах.
В этом году стартует инвентаризация недвижимости ЮБК — сформирован перечень приоритетных кадастровых кварталов, работа позволит уточнить реальное состояние объектов и земель, уточнил председатель Совмина.
Ранее сообщалось о повышении налоговой ставки для владельцев долгостроев в Крыму. По задумке, такие меры должны стимулировать застройщиков как можно скорее завершить работы.
На территории Большой Ялты расположены 398 объектов незавершенного строительства, 35 из которых сейчас достраивают, а 32 готовят к достройке или сносу.