Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости Крым. Власти Крыма планируют вернуть в бюджет около 500 млн рублей за счет работы по сокращению количества объектов незавершенного строительства на полуострове. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Источник: РИА "Новости"

«Уже внесены изменения в законодательство для вовлечения таких объектов в налоговый оборот. По прогнозам, в этом году дополнительные отчисления в бюджет от этих мер составят порядка 500 млн рублей», — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

По его информации, всего в республике выявлено 5 230 таких объектов, 100 из которых передадут инвесторам. Наибольшее количество долгостроев находится в Евпатории, Ялте и Симферополе. Меньше — в Армянске, Первомайском и Красноперекопском районах.

В этом году стартует инвентаризация недвижимости ЮБК — сформирован перечень приоритетных кадастровых кварталов, работа позволит уточнить реальное состояние объектов и земель, уточнил председатель Совмина.

Ранее сообщалось о повышении налоговой ставки для владельцев долгостроев в Крыму. По задумке, такие меры должны стимулировать застройщиков как можно скорее завершить работы.

На территории Большой Ялты расположены 398 объектов незавершенного строительства, 35 из которых сейчас достраивают, а 32 готовят к достройке или сносу.