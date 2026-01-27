Готовность станции метро «Театральная» в Самаре составляет 77%

Щит для прокладки тоннелей метро собирались пустить от «Театральной» еще в мае 2024 года. А техническое открытие станции должно было состояться в конце 2025-го. Задержки привели к отставанию от графика. По первоначальной информации, щит планировали запустить в мае 2023-го. Власти уже много раз корректировали сроки ввода. Теперь открытие ожидается в первом квартале 2027 года.