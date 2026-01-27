Готовность станции метро «Театральная» в Самаре составляет 77%

В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». По данным на 27 января 2026 года, ее общая готовность составляет 77%. При этом в декабре 2025-го называлось 79%. Об этом сообщили в минстрое Самарской области.
«На стройплощадке вовсю кипит работа: пройдены перегонные тоннели, ведутся строительно-монтажные и отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем. Строительство идет строго по графику», — рассказали в пресс-службе.
Прокладку правого тоннеля станции метро «Театральная» завершили в конце ноября. Губернатор заверил, что решены все финансовые вопросы. Напомним, в марте 2025 года вокруг строительства станции метро «Театральная» в Самаре разразился скандал. Было решено демонтировать проходческий щит, который нужен для продолжения работ.
Тоннелепроходческий комплекс планировали разобрать и перевезти в Москву, так как власти повторно не заключили контракт на проходку правого перегонного тоннеля. Тогда Минстрой РФ брал ситуацию на контроль. Губернатор обнадежил, что «Театральная» будет достроена. Позже власти Самарской области решили изменить условия 13 контрактов. Наконец, в мае строительство возобновили.
Щит для прокладки тоннелей метро собирались пустить от «Театральной» еще в мае 2024 года. А техническое открытие станции должно было состояться в конце 2025-го. Задержки привели к отставанию от графика. По первоначальной информации, щит планировали запустить в мае 2023-го. Власти уже много раз корректировали сроки ввода. Теперь открытие ожидается в первом квартале 2027 года.