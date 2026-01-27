В Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детей

«Ежемесячная выплата из средств материнского капитала по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1 135 рублей. Ее размер равен величине детского прожиточного минимума в республике и составляет с 1 января этого года 17 820 рублей», — говорится в сообщении.
После индексации размер единого пособия на детей до 17 лет в Крыму составил 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе (8 910 рублей, 13 365 рублей и 17 820 рублей соответственно), уточнили в СФР.
Для беременных женщин, который встали на учет на ранних сроках, новые размеры единого пособия теперь составляют 10 012 рублей, 15 018 рублей и 20 024 рубля соответственно).
В Крыму детские пособия выплачиваются в каждом новом месяце за предыдущий. Проиндексированные выплаты за январь придут в первых числах февраля. Перерасчет произведен автоматически, дополнительных заявлений подавать не нужно, добавили в Отделении СФР по региону.
В Крыму с начала года изменился порядок оформления единого пособия для беременных женщин и детей в возрасте до 17 лет. Ранее сообщалось, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года.