Минфин Прикамья выявило нарушения при ремонте городских дорог

Из-за чего в казну региона вернули 1,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Вмешательство прокуратуры Прикамья помогло вернуть в бюджет Перми 1,7 млн рублей, рассказали в пресс-службе органа.

Министерство финансов Пермского края выявило нарушение федерального законодательства в МКУ «Пермблагоустройство» при закупке работ по капитальному ремонту дороги на улице Сибирской — от улицы Пермской до площади Карла Маркса.

Прокуратура Прикамья поручила городскому органу направить в МКУ «Пермблагоустройство» представление об устранении нарушений закона о контрактной системе в сфере закупок.

Акт реагирования удовлетворён. Заказчик направил претензию к подрядчику о перечислении процентов за пользование чужими денежными средствами суммой больше 1,7 млн рублей. Требование было выполнено, а деньги в полном объеме направлены заказчику — то есть в бюджет.