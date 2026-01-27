Минфин Прикамья выявило нарушения при ремонте городских дорог

Вмешательство прокуратуры Прикамья помогло вернуть в бюджет Перми 1,7 млн рублей, рассказали в пресс-службе органа.
Министерство финансов Пермского края выявило нарушение федерального законодательства в МКУ «Пермблагоустройство» при закупке работ по капитальному ремонту дороги на улице Сибирской — от улицы Пермской до площади Карла Маркса.
Прокуратура Прикамья поручила городскому органу направить в МКУ «Пермблагоустройство» представление об устранении нарушений закона о контрактной системе в сфере закупок.
Акт реагирования удовлетворён. Заказчик направил претензию к подрядчику о перечислении процентов за пользование чужими денежными средствами суммой больше 1,7 млн рублей. Требование было выполнено, а деньги в полном объеме направлены заказчику — то есть в бюджет.