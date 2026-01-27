Минфин Прикамья выявило нарушения при ремонте городских дорог

Акт реагирования удовлетворён. Заказчик направил претензию к подрядчику о перечислении процентов за пользование чужими денежными средствами суммой больше 1,7 млн рублей. Требование было выполнено, а деньги в полном объеме направлены заказчику — то есть в бюджет.