Глава Нацбанка Головченко сказал, что Беларусь не играет против доллара

Глава Национального банка Роман Головченко в эфире «Первого информационного телеканала» сказал, что Беларусь не играет против доллара.
У председателя правления Нацбанка спросили, является ли долговременным тренд на укрепление белорусского рубля. По его словам, ситуация пока стабильная и на курс рубля влияют, в первую очередь, рыночные факторы. Роман Головченко пояснил, что они связаны с геополитическими:
— Я неоднократно говорил, что мы не играем специально против доллара, не ослабляем рубль, не укрепляем рубль. Поэтому пока ситуация на рынке складывается такая. И я думаю, что она вполне устраивает, главным образом, белорусским экспортеров, продающих продукцию в Российскую Федерацию.
Он отметил, что сейчас есть и объективные факторы: такие как налоговый перод. Глава Нацбанка пояснил, что предложение валюты на рынке довольно высокое, и, поэтому курс реагирует подобным образом.
— В дальнейшем, наверное, можно ждать небольшого ослабления курса рубля. Но резких каких-то перепадов мы не прогнозируем, — заметил Головченко.
