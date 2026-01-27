Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Нацбанка Головченко сказал, что Беларусь не играет против доллара

Глава Нацбанка спрогнозировал, что будет происходить с белорусским рублем.

Источник: Комсомольская правда

Глава Национального банка Роман Головченко в эфире «Первого информационного телеканала» сказал, что Беларусь не играет против доллара.

У председателя правления Нацбанка спросили, является ли долговременным тренд на укрепление белорусского рубля. По его словам, ситуация пока стабильная и на курс рубля влияют, в первую очередь, рыночные факторы. Роман Головченко пояснил, что они связаны с геополитическими:

— Я неоднократно говорил, что мы не играем специально против доллара, не ослабляем рубль, не укрепляем рубль. Поэтому пока ситуация на рынке складывается такая. И я думаю, что она вполне устраивает, главным образом, белорусским экспортеров, продающих продукцию в Российскую Федерацию.

Он отметил, что сейчас есть и объективные факторы: такие как налоговый перод. Глава Нацбанка пояснил, что предложение валюты на рынке довольно высокое, и, поэтому курс реагирует подобным образом.

— В дальнейшем, наверное, можно ждать небольшого ослабления курса рубля. Но резких каких-то перепадов мы не прогнозируем, — заметил Головченко.

Ранее мы узнали, что будет с финансами белорусов в 2026: прогнозы, курс доллара, инфляция и рост цен, ставка рефинансирования, которая влияет на кредиты, комиссия банков.

Тем временем в Беларуси средняя зарплата впервые превысила $1000, составив 3112,7 рубля.

Кроме того, Белгидромет сказал белорусам про возращение морозов до −25 градусов: «Начиная с четверга».