Тюменские водители скупают на маркетплейсах опасные китайские светодиодные фары

Тюменцы провоцируют аварии, устанавливая на свои авто некачественные китайские фары.
В Тюмени автолюбители скупают на маркетплейсах дешевые китайские светодиодные фары, которые могут на время ослепить встречных водителей. Об этом URA.RU сообщил автоэксперт Дмитрий Демин. По его словам, с такой тенденцией столкнулись и в других регионах России.
«Средняя стоимость установки качественных Bi-LED ламп в специализированных центрах начинается от 15 000 рублей. На маркетплейсах можно найти светодиодные фары за 3 000−4 000 рублей. Но качество последних оставляет желать лучшего», — пояснил Дмитрий Демин в беседе с URA.RU.
Он добавил, что при неправильной установке такие лампы буквально ослепляют встречных водителей. Из-за этого, по словам автоэксперта, в городе уже произошло несколько аварий. «При установке LED-ламп важно настроить светотеневую границу — для того, чтобы фары освещали исключительно дорогу, а не ослепляли водителей встречных автомобилей. Для того, чтобы все правильно настроить, необходимо иметь оборудование, которое есть только в специализированных установочных центрах. Купленные на маркетплейсах лампы, как правило, ставятся “просто так”, без какой-либо регулировки. Такой подход впоследствии приводит к риску возникновения ДТП. С этой проблемой столкнулись жители многих регионов России», — добавил автоэксперт.
Нарушения, связанные с установкой LED-ламп в фары автомобиля, регулируются ст. 12.5 КоАП РФ — управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена. Минимальный штраф по ней составляет 500 рублей. Максимальное наказание предусматривает лишение права управления автомобилем на срок от шести месяцев до года с конфискацией светового оборудования.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что тюменцы массово ставят на свои машины LED-лампы. В некоторых случаях за яркие фары водители отдают десятки тысяч рублей.