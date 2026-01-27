Тюменские водители скупают на маркетплейсах опасные китайские светодиодные фары

Он добавил, что при неправильной установке такие лампы буквально ослепляют встречных водителей. Из-за этого, по словам автоэксперта, в городе уже произошло несколько аварий. «При установке LED-ламп важно настроить светотеневую границу — для того, чтобы фары освещали исключительно дорогу, а не ослепляли водителей встречных автомобилей. Для того, чтобы все правильно настроить, необходимо иметь оборудование, которое есть только в специализированных установочных центрах. Купленные на маркетплейсах лампы, как правило, ставятся “просто так”, без какой-либо регулировки. Такой подход впоследствии приводит к риску возникновения ДТП. С этой проблемой столкнулись жители многих регионов России», — добавил автоэксперт.