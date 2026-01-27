«Медвежьи настроения»: Трейдеры делают рекордные за 15 лет ставки на обвал доллара США

Трейдеры, которые торгуют долларом США, делают максимальные за последние 15 лет ставки на более сильное падение американской валюты на фоне нестабильной политической обстановки в Штатах. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
«Премия за краткосрочные опционы, которые приносят прибыль при ослаблении американской валюты, выросла до самого высокого уровня с 2011 года, когда Bloomberg начал собирать эти данные», — говорится в материале.
По данным агентства, «медвежьи» настроения (т.е. преобладающий на рынке пессимизм) захватили не только краткосрочных трейдеров. Так, инвесторы, формирующие долгосрочный прогноз, также демонстрируют сильный скептицизм в отношении доллара.
По словам старшего аналитика Danske Bank A/S Йеспера Фьярстедта, непредсказуемая политика США однозначно негативно сказывается на долларе. События прошлой недели заставили рынки заложить новую премию на политический риск, добавил он.
Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года рынок криптовалют обвалился после заявления главы Белого дома о введении пошлин против Китая. По данным Bloomberg, это стало крупнейшим падением рынка криптовалют с начала апреля 2025 года.