«Медвежьи настроения»: Трейдеры делают рекордные за 15 лет ставки на обвал доллара США

Bloomberg: Трейдеры делают рекордные с 2011 года ставки на обвал доллара США.

Источник: Комсомольская правда

Трейдеры, которые торгуют долларом США, делают максимальные за последние 15 лет ставки на более сильное падение американской валюты на фоне нестабильной политической обстановки в Штатах. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

«Премия за краткосрочные опционы, которые приносят прибыль при ослаблении американской валюты, выросла до самого высокого уровня с 2011 года, когда Bloomberg начал собирать эти данные», — говорится в материале.

По данным агентства, «медвежьи» настроения (т.е. преобладающий на рынке пессимизм) захватили не только краткосрочных трейдеров. Так, инвесторы, формирующие долгосрочный прогноз, также демонстрируют сильный скептицизм в отношении доллара.

По словам старшего аналитика Danske Bank A/S Йеспера Фьярстедта, непредсказуемая политика США однозначно негативно сказывается на долларе. События прошлой недели заставили рынки заложить новую премию на политический риск, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года рынок криптовалют обвалился после заявления главы Белого дома о введении пошлин против Китая. По данным Bloomberg, это стало крупнейшим падением рынка криптовалют с начала апреля 2025 года.

