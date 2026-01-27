Минэкономразвития предложил вечный параллельный импорт в РФ

Бизнес хотят избавить от ежегодного продления параллельного импорта.
Минэкономразвития России предложило сделать режим параллельного импорта постоянным механизмом на территории РФ. Об этом сообщило правительство по итогам стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года. В кабмине уточнили, что речь идет об отказе от ежегодного продления специального режима и закреплении его в качестве долгосрочного инструмента поддержки товарного рынка.
«В России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную», — говорится в сообщении ведомства, его слова приводит Интерфакс.
На сессии отметили, что параллельный импорт остается одним из ключевых элементов адаптации экономики к уходу части иностранных компаний и сокращению прямых поставок. Представители ведомств указали, что бизнесу важно заранее понимать, что возможность ввоза товаров без согласия правообладателя не зависит от ежегодных решений и будет сохраняться в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом профильные органы продолжат контролировать перечень продукции, чтобы не допустить ввоза контрафакта и продукции ненадлежащего качества.
Механизм параллельного импорта ввели в России в 2022 году на фоне масштабных санкций и разрыва логистических цепочек. С тех пор его действие ежегодно продлевалось. Перечень товарных позиций, которые разрешено ввозить без согласия правообладателя, утверждает и регулярно обновляет Минпромторг РФ. В него входят, в частности, отдельные категории техники, электроники, автокомпонентов, одежды и других потребительских товаров.