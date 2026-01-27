Минэкономразвития предложил вечный параллельный импорт в РФ

На сессии отметили, что параллельный импорт остается одним из ключевых элементов адаптации экономики к уходу части иностранных компаний и сокращению прямых поставок. Представители ведомств указали, что бизнесу важно заранее понимать, что возможность ввоза товаров без согласия правообладателя не зависит от ежегодных решений и будет сохраняться в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом профильные органы продолжат контролировать перечень продукции, чтобы не допустить ввоза контрафакта и продукции ненадлежащего качества.