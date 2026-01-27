Ричмонд
Цены на золото «улетели в космос»: аналитик назвал причины

Аналитик Шнейдерман: золото дорожает из-за ослабления доллара.

Источник: Комсомольская правда

Цены на золото демонстрируют резкий, реактивный рост, причины которого раскрыл в интервью RT аналитик Александр Шнейдерман. По его словам, это ускорение связано с ослаблением доллара и обострением глобальных экономических противоречий.

Специалист отметил, что ралли на рынке драгоценных металлов поддерживают такие факторы, как продажи госдолга США Китаем и другими государствами. При этом движение котировок выше отметки в 5000 долларов за унцию, по его мнению, всё больше носит спекулятивный характер.

Шнейдерман предупредил, что на столь высоких уровнях резко возрастает риск масштабного закрытия позиций трейдеров. Именно это, вероятно, и определит формирование локального пика рынка, который сейчас сложно спрогнозировать из-за выхода цен за все предыдущие ориентиры.

Параллельно с этим, как сообщает ОТР, с начала специальной военной операции золотой запас России подорожал на 216 миллиардов долларов. Этот внушительный прирост стал следствием скачка мировых цен на драгметалл. Фактически, рост стоимости золотых резервов компенсирует финансовый ущерб от заморозки российских активов Западом.

