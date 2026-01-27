Ричмонд
Bloomberg: трейдеры делают рекордные ставки на падение доллара

Трейдеры делают рекордно высокие с 2011 года ставки на обвал доллара.

Источник: Аргументы и факты

Трейдеры делают рекордно высокую ставку на более сильное падение доллара на фоне нестабильной политической обстановки в США, пишет Bloomberg.

В публикации отмечается, что премия за краткосрочные опционы, приносящие прибыль при ослаблении доллара, выросла до наивысшего с 2011 года уровня.

Подчеркивается также, что формирующие долгосрочный прогноз инвесторы тоже демонстрируют сильный скептицизм в отношении американской валюты.

Индекс доллара снижается четвертую торговую сессию подряд. Во вторник снижение составило 0,8% до 96,26 пункта.

Ранее стоимость золота побила исторический рекорд.

Сообщалось также, что ЦБ РФ установил учетную цену на грамм золота на 27 января на отметке, превышающей 12 тысяч рублей. Это первый случай за всю историю наблюдений с 1997 года.

