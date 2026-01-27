Bloomberg: трейдеры делают рекордные ставки на обвал доллара

Трейдеры ожидают падение доллара в ближайшее время.
Трейдеры делают максимальную с 2011 года ставку на дальнейшее ослабление американской валюты на фоне нарастающей политической неопределенности в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчетные данные по опционному рынку.
«Премия за краткосрочные опционы, которые приносят прибыль при ослаблении американской валюты, выросла до самого высокого уровня с 2011 года, когда Bloomberg начал собирать эти данные», — пишет агентство. При этом, как отмечает издание, «медвежьи» настроения распространяются и на тех инвесторов, которые формируют долгосрочный прогноз по доллару. Они также демонстрируют усиление скепсиса в отношении американской валюты на фоне внутренней политической повестки США.
Нервозность на финансовых рынках усилилась после событий прошлой недели, связанных с ростом политической напряженности и спорными заявлениями представителей американского истеблишмента. Это привело к повышенному спросу на инструменты хеджирования от ослабления доллара и росту волатильности на рынке валютных опционов. Участники торгов фиксируют не только рост страховой премии за защиту от падения курса, но и увеличение объемов сделок в соответствующем сегменте деривативов.
«Непредсказуемая политика США однозначно негативно сказывается на долларе. События прошлой недели заставили рынки заложить новую премию на политический риск», — приводит агентство мнение старшего аналитика Danske Bank A/S Йеспера Фьярстедта (Jesper Fjarstedt). Инвесторы вынуждены учитывать расширение политических рисков при оценке перспектив американской валюты, что отражается как в структуре опционных позиций, так и в динамике спотового рынка.
Ранее опрошенные URA.RU эксперты отмечали, что в 2025 году доллар большую часть времени держался около 80 рублей, хотя в начале года превышал 100, а к концу декабря опустился до 77,44 рубля. При этом базовый прогноз на 2026 год предполагает ослабление рубля до 90 рублей за доллар в среднем, при значительной неопределенности из ‑за динамики торгового баланса, ключевой ставки и нефтяных цен.