Bloomberg: трейдеры делают рекордные ставки на обвал доллара

«Премия за краткосрочные опционы, которые приносят прибыль при ослаблении американской валюты, выросла до самого высокого уровня с 2011 года, когда Bloomberg начал собирать эти данные», — пишет агентство. При этом, как отмечает издание, «медвежьи» настроения распространяются и на тех инвесторов, которые формируют долгосрочный прогноз по доллару. Они также демонстрируют усиление скепсиса в отношении американской валюты на фоне внутренней политической повестки США.