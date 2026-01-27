Мишустин поручил передать 100% акций «Ленфильма» Санкт-Петербургу

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил передать киностудию «Ленфильм» в собственность города Санкт-Петербурга. Это распоряжение было подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что Росимущество должно передать все акции «Ленфильма» Санкт-Петербургу в течение четырех месяцев. Это нужно сделать по установленным правилам. Также отмечено, что 100% акций киностудии уже находятся в федеральной собственности.
Президент России Владимир Путин в прошлом году уже подписал указ о том, что все акции «Ленфильма» должны перейти в собственность Санкт-Петербурга. Правительству России было дано шесть месяцев на то, чтобы выполнить это поручение.
