Банковские карты стоит менять каждые три-пять лет: вот почему

Регулярный перевыпуск банковской карты раз в несколько лет — ключевая мера для защиты от мошенников. К такому выводу пришел доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru. По его мнению, это гарантирует, что актуальные реквизиты будут известны только владельцу.
Эксперт советует менять карты каждые три-пять лет. Главная причина — безопасность, поскольку перевыпуск сводит к минимуму риски кражи данных. Новая карта получает совершенно другие реквизиты, включая номер и CVC-код, известные лишь клиенту.
Щербаченко добавил, что срок службы чипа на карте ограничен. Он может испортиться из-за погодных условий или неправильного обращения. Своевременный перевыпуск помогает избежать внезапной поломки в самый неподходящий момент, например на кассе.
Развитие технологий также влияет на банковскую сферу, обновляются банкоматы и способы оплаты. По словам доцента, новая карта часто предлагает более современные функции, что расширяет возможности клиента и укрепляет его связь с банком.
Ранее МВД России предупредило о новом виде мошенничества. Аферисты, угрожая блокировкой карт, выманивают у граждан персональные данные. В министерстве отмечают рост таких преступных схем.