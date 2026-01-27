Банковские карты стоит менять каждые три-пять лет: вот почему

Регулярный перевыпуск банковской карты раз в несколько лет — ключевая мера для защиты от мошенников. К такому выводу пришел доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru. По его мнению, это гарантирует, что актуальные реквизиты будут известны только владельцу.