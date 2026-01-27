Автолюбителям рассказали, без чего не стоит садиться за руль в снегопад

В период сильных снегопадов водителям необходимо иметь в автомобиле набор обязательных предметов для безопасности и решения возможных проблем. Об этом сообщил автоэксперт Максим Кадаков в беседе с «Абзацем».
Эксперт отметил, что в машине всегда должны находиться лопата, специальные перчатки и средство вроде «жидкого ключа» для разморозки замков. Также крайне важно иметь заряженный мобильный телефон или внешний аккумулятор к нему.
Кадаков пояснил, что для замены колеса необходимы именно перчатки, а не варежки, чтобы избежать переохлаждения. Он также призвал не убирать из авто такие полезные вещи, как домкрат и электрический насос.
Специалист добавил, что отправляющимся в дальнюю поездку стоит взять запас воды. Также важно всегда помнить, где лежит ключ от секреток на колесах, и заранее проверять его наличие.
Отдельно Кадаков подчеркнул необходимость следить за уровнем омывающей жидкости и иметь ее запас. Эти простые меры помогут избежать многих трудностей в зимней дорожной обстановке.
KP.RU писал, что выбор хорошей лопаты зависит от ковша, черенка и габаритов. Профессиональный дорожный работник с 14-летним стажем Любовь Затонская дала рекомендации по этому поводу.
По ее словам, для частого использования лучше всего подходит лопата с пластиковым ковшом и таким же черенком. Важно, чтобы на черенке была удобная ручка, а его длина была примерно до середины плеча пользователя.