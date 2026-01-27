В России могут подешеветь базовые продукты: каких категорий это коснётся

В России в 2026 году может начаться снижение стоимости отдельных основных продуктов питания. Такие данные публикует «Постньюс» со ссылкой на экспертов.
С января сильнее всего подешевели яблоки, их цена упала более чем на 11%. Также снизилась стоимость помидоров, крольчатины, макарон, риса и ржаного хлеба. Падение цен на эти товары составило от 1,2% до 5,4%.
Эксперт ритейла Александр Анфиногенов объяснил, что эта тенденция связана с удешевлением отечественных сезонных товаров. Он ожидает более заметного снижения цен в августе, когда начнется активный сбор урожая.
По его мнению, к концу лета картофель, морковь, лук и местные фрукты могут подешеветь очень значительно. Также на стоимость некоторых мясных и молочных продуктов может повлиять снижение цен на корма.
Однако Анфиногенов считает, что ждать повсеместного падения цен не стоит. Импортные товары, такие как кофе и шоколад, продолжат дорожать. Продукты глубокой переработки также вряд ли станут дешевле.
Диетолог Зарифа Романова советует всегда иметь дома набор простых полезных продуктов, чтобы реже заказывать доставку еды. Она назвала куриные яйца одним из самых доступных и универсальных продуктов. Специалист рекомендует держать их в холодильнике для быстрого приготовления различных блюд.