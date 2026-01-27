Доллар ослаб к мировым валютам до минимума с 2022 года

«Мы видим, что премия за риск по доллару снова растет», — отметили аналитики банка Barclays. Их слова приводит Bloomberg. Ослабление доллара связано с ростом осторожности инвесторов на фоне периода непредсказуемой политики Вашингтона. Рынки реагируют на заявления президента США Дональда Трампа, в том числе о намерении получить контроль над Гренландией, а также на опасения по поводу давления на Федеральную резервную систему, увеличения дефицита бюджета и усиления политической поляризации в стране.