Доллар ослаб к мировым валютам до минимума с 2022 года

Доллар рекордно опустился с марта 2022 года.
Курс доллара по отношению к основным мировым валютам опустился до минимального уровня почти за четыре года. Об сообщает Спотовый индекс Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY).
«Мы видим, что премия за риск по доллару снова растет», — отметили аналитики банка Barclays. Их слова приводит Bloomberg. Ослабление доллара связано с ростом осторожности инвесторов на фоне периода непредсказуемой политики Вашингтона. Рынки реагируют на заявления президента США Дональда Трампа, в том числе о намерении получить контроль над Гренландией, а также на опасения по поводу давления на Федеральную резервную систему, увеличения дефицита бюджета и усиления политической поляризации в стране.
Дополнительным фактором снижения доллара стали сигналы о готовности США поддерживать курс иены. На рынке вновь обсуждают вероятность скоординированных валютных интервенций, направленных на ослабление доллара к валютам ключевых торговых партнеров США. Агентство со ссылкой на трейдеров сообщает, что в пятницу, 23 января, Федеральный резервный банк Нью-Йорка связывался с рядом финансовых учреждений, чтобы уточнить котировки пары доллар/иена — такие действия участники рынка часто рассматривают как подготовку к возможным интервенциям.
По оценке главы отдела долговых рынков DWS Americas Джорджа Катрамбоуна, проверка курса доллара к иене, проведенная представителями ФРС Нью-Йорка, усилила давление на американскую валюту. Аналитики Barclays указывают, что снижение доллара ускорилось после резонансных внешнеполитических заявлений Трампа, в том числе по Гренландии, которые инвесторы воспринимают как дополнительный источник геополитической и финансовой неопределенности. На этом фоне участники рынка пересматривают свои позиции в пользу валют, считающихся более надежными.
Ранее Bloomberg сообщал, что трейдеры делают максимальную с 2011 года ставку на дальнейшее ослабление доллара: премия по опционам, выигрывающим при падении американской валюты, выросла до рекорда на фоне политической неопределенности в США. Опрошенные URA.RU эксперты отмечали, что в 2025 году доллар колебался вблизи 80 рублей, а базовый прогноз на 2026 год предполагает ослабление рубля до 90 рублей за доллар при высокой неопределенности.