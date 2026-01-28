Ричмонд
Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 28 января

Нацбанк Беларуси увеличил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 28 января, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 28 января, среду. Так, в середине рабочей недели подросли курс евро и курс доллара, а курс российского рубля понизился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На среду, 28 января, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8593 белорусского рубля, 1 евро — 3,3989 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7353 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими во вторник, 27 января, курс евро и курс доллара стали выше, а курс российского рубля стал ниже. Ощутимее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0142 белрубля, курс евро подрос на 0,0231 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0103 белрубля.

Еще мы писали, что четыре социальные выплаты меняются в Беларуси с 1 февраля 2026 года.

