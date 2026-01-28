Фьючерс на золото пробил максимумы, характерные для финансовых кризисов

Однако к 23:31 мск рост стоимости золота замедлился до $5 145 за унцию, что соответствует увеличению на 1,23%. В то же время фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex показал снижение на 4,28%, опустившись до $110,555 за тройскую унцию.