Фьючерс на золото пробил максимумы, характерные для финансовых кризисов

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив отметку $5 150 за тройскую унцию.
По данным торговой площадки, на момент 23:21 мск цена на драгметалл увеличилась на 1,36%, составив $5 151,4 за тройскую унцию.
Однако к 23:31 мск рост стоимости золота замедлился до $5 145 за унцию, что соответствует увеличению на 1,23%. В то же время фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex показал снижение на 4,28%, опустившись до $110,555 за тройскую унцию.
Ранее СМИ писали, что в случае глобальных кризисов и войн золото может подорожать до $27 000 за унцию.