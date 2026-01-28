Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

Фьючерсы на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex обновили исторический максимум, впервые превысив уровень 5 150 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи.
По состоянию на 23:21 мск котировки драгметалла демонстрировали уверенный рост, прибавляя 1,36% и достигая отметки 5 151,4 доллара за унцию. Позднее темпы повышения несколько замедлились.
К 23:31 мск цена золота скорректировалась до 5 145 долларов за тройскую унцию, сохранив прирост на уровне 1,23%. Одновременно фьючерсы на серебро с поставкой в марте 2026 года показали резкое снижение, подешевев на 4,28% — до 110,555 доллара за унцию.
Ранее экономист Павел Селезнев рассказал, что рынок драгметаллов вошёл в зону, где привычные ориентиры больше не работают. Котировки золота стремительно ушли выше психологически важной отметки, заставив аналитиков говорить о новой фазе глобальных процессов.