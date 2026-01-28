Экономист Балынин: трем категориям россиян повысят пенсии с 1 февраля

«Соответственно, размер страховой пенсии у данной категории увеличится на 10998,55 рубля. Допустим страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату к ней) у 80-летнего юбиляра января составляла в декабре 34 198 рублей. В январе сумма была увеличена на 7,6% в связи с тем, что страховые пенсии подлежат такой индексации — темпами выше инфляции. Соответственно размер пенсионной выплаты в январе увеличился до 36 797,05 рубля. В феврале в связи с достижением 80-летнего возраста размер пенсии у данного пенсионера будет увеличен до 47 795,6 рубля», — пояснил Балынин, отметив, что в феврале 80-летние юбиляры января получат на 40% больше, чем в декабре 2025 года.