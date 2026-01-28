Экономист Балынин: трем категориям россиян повысят пенсии с 1 февраля

Трем группам пенсионеров повысят пенсии с 1 февраля 2026 года, сообщил aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Страховые пенсии увеличатся у 80-летних юбиляров, отметивших день рождения в январе. Для этой категории предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, размер которой составляет 9 584,69 рубля, а также включение надбавки за уход в размере 1 413,86 рубля.
«Соответственно, размер страховой пенсии у данной категории увеличится на 10998,55 рубля. Допустим страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату к ней) у 80-летнего юбиляра января составляла в декабре 34 198 рублей. В январе сумма была увеличена на 7,6% в связи с тем, что страховые пенсии подлежат такой индексации — темпами выше инфляции. Соответственно размер пенсионной выплаты в январе увеличился до 36 797,05 рубля. В феврале в связи с достижением 80-летнего возраста размер пенсии у данного пенсионера будет увеличен до 47 795,6 рубля», — пояснил Балынин, отметив, что в феврале 80-летние юбиляры января получат на 40% больше, чем в декабре 2025 года.
Во-вторых, пенсии повысят для инвалидов 1 группы, размер фиксированной выплаты увеличится на сумму, как и для 80-летних юбиляров января.
«Важно отметить, что при установлении группы инвалидности, дающей право на более высокий размер фиксированной выплаты, в соответствии с действующим законодательством данное повышение производится со дня установления федеральным учреждением медико-социальной экспертизы соответствующей группы инвалидности без истребования от пенсионера заявления о перерасчете размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности», — добавил Балынин.
В-третьих, прибавку к пенсии в феврале ожидают получатели доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности.
«Доплаты к пенсиям членов лётных экипажей назначаются тем получателям пенсий, кто имеет соответствующую выслугу не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины). При увольнении со службы по состоянию здоровья требования по числу лет выслуги для получения доплаты снижается на 5 лет», — напомнил экономист.
В части доплат к пенсиям работников организаций угольной промышленности, то они положены тем, кто проработал на добыче угля и сланца в режим полного рабочего дня не менее 25 лет. Также на эту доплату могут претендовать те граждане, которые занимались строительством шахт в течение аналогичного периода. Для отдельных работников (например, горнорабочих очистного забоя, проходчиков и других) минимальный период занятости для получения доплаты сокращён до 20 лет.
«Непосредственно суммы увеличения доплат к пенсиям указанной группы пенсионеров будут индивидуальны для каждого получателя доплаты. Например, оно будет произведено в том случае, если у получателей были неучтённые данные, и они подали соответствующее заявление в 4 квартале 2025 года», — подытожил Балынин.
