Автоюрист раскрыл, чем грозит вождение неочищенного от снега автомобиля

Автоюрист Александр Касьяненко в беседе с РИА Новости предупредил водителей об опасностях, связанных с управлением автомобилем, не очищенным от снега и наледи.
По его словам, снег на стёклах значительно ухудшает видимость для самого водителя, а снежная «шапка» на крыше при резком торможении может сползти на лобовое стекло и полностью заблокировать обзор, что серьёзно повышает риск дорожно-транспортного происшествия.
Кроме того, такая машина представляет угрозу и для других участников движения: отлетающие во время движения куски льда и снега способны повредить идущие следом транспортные средства и стать причиной аварии, что влечёт за собой финансовую ответственность для владельца неочищенного автомобиля.
