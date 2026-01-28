Российские банки массово закрывают отделения

Более половины закрытий пришлось на Сбербанк, сообщает ИА DEITA.RU.
Объем закрытий в прошедшем году сравним с рекордным 2021 годом, когда сеть офисов резко сократилась на более чем 1,7 тысячи филиалов. В 2025 году количество закрытых отделений было в 3,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Центрального банка, к началу 2026-го в стране насчитывалось около 22,3 тысячи банковских отделений.
Банки всё активнее переориентируются на дистанционные сервисы, что помогает сокращать издержки и повышать прибыльность. ЦБ отметил, что тенденция к цифровизации продолжит развиваться.
«Банк России положительно оценивает этот тренд, однако следит за тем, чтобы переход был сбалансированным и не создавал неудобств для клиентов», — заявили в регуляторе.
По данным банков, большинство клиентов посещают отделения для получения карты, консультаций, оформления бумажных справок, снятия крупной суммы наличными или проведения сделок, требующих личного присутствия.
Также из-за санкций клиенты всё чаще приходят в офисы для установки банковских приложений. Многие обращаются за снятием блокировок и восстановлением доступа к своим аккаунтам, пишут «Известия».
Эксперт из Freedom Finance Global Наталья Мильчакова допускает, что за ближайшие пять лет число офисов сократится ещё примерно на половину — до 11−12 тысяч по всей России. При этом крупнейшие банки, по её мнению, сохранят присутствие в небольших населённых пунктах со слабым доступом к интернету.
Также постоянное офлайн-присутствие обеспечат лидеры сектора, обладающие многофункциональными экосистемами и широким спектром небанковских услуг, например, Сбербанк.