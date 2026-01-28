Российские банки массово закрывают отделения

Объем закрытий в прошедшем году сравним с рекордным 2021 годом, когда сеть офисов резко сократилась на более чем 1,7 тысячи филиалов. В 2025 году количество закрытых отделений было в 3,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Центрального банка, к началу 2026-го в стране насчитывалось около 22,3 тысячи банковских отделений.