Объединение Свободного порта Владивосток и ТОР обсудил Комитет Госдумы

В перечень налоговых льгот включены нулевая ставка по налогу на прибыль на пять лет, льготы по налогу на имущество и земельному налогу, послабления по налогу на добычу полезных ископаемых и по страховым взносам; среди административных мер — предоставление земель через Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, режим свободной таможенной зоны, особый порядок контрольно-надзорных мероприятий и возможность использовать иностранную рабочую силу без квот.