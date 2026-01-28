Объединение Свободного порта Владивосток и ТОР обсудил Комитет Госдумы

Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития (ТОР) намерены объединить в единый преференциальный режим, который должен заработать 1 января 2027 года на всей территории ДФО и сухопутных территориях Арктической зоны России. Об этом сообщила пресс-служба комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, где рассмотрели концепцию законопроекта «О создании единого преференциального режима на территории Дальнего Востока и Арктики».
Единый префрежим объединит в один формат территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, Арктическую зону РФ, международные территории опережающего развития и Курильские острова, сформировав общую систему льгот для новых инвестпроектов.
Глава комитета Николай Харитонов на заседании указал, что нынешняя система преференций фрагментарна и создаёт различия в условиях для инвесторов, а единый механизм господдержки должен сохранить работающие меры и обеспечить равные возможности бизнеса в ДФО и АЗРФ.
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее отмечал, что завышенные фискальные требования при запуске нового режима могут уменьшить число предприятий и налоговые поступления, поэтому он предложил на первом этапе предусмотреть для инвесторов более выгодные условия с расчётом на развитие проектов.
Согласно концепции, статус резидента единого режима смогут получать юридические лица, реализующие новые инвестпроекты с созданием рабочих мест и минимальным объёмом вложений от 10 млн рублей, при этом резидент получает возможность выбирать набор налоговых, административных и инфраструктурных преференций.
В перечень налоговых льгот включены нулевая ставка по налогу на прибыль на пять лет, льготы по налогу на имущество и земельному налогу, послабления по налогу на добычу полезных ископаемых и по страховым взносам; среди административных мер — предоставление земель через Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, режим свободной таможенной зоны, особый порядок контрольно-надзорных мероприятий и возможность использовать иностранную рабочую силу без квот.
Законопроект не распространяется на виды деятельности, которые правительство РФ отнесло к исключениям, включая добычу нефти и газа, добычу драгоценных металлов, отдельные финансовые и посреднические операции и подакцизные направления.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в Приморском крае около 1,8 тысячи резидентов Свободного порта Владивосток реализуют проекты, свыше пятисот уже запущены, общий объём фактически вложенных средств составляет порядка 578 млрд рублей, создано около 54 тысяч рабочих мест.
Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики по итогам заседания договорился продолжить совместную работу над законопроектом с профильными федеральными ведомствами и регионами Дальнего Востока и Арктической зоны, уточняя параметры единого преференциального режима.