Решение акимата в два раза повысило цены на ассенизаторов в Каскелене (видео)

Жители частного сектора рискуют погрязнуть в нечистотах. В Каскелене услугами ассенизаторов пользуются 6 тысяч человек, но платить по новым тарифам готовы не все. Местный житель Ержигит Буркитбай возмущен тем, что раньше он отдавал 22 тысячи, а сейчас — 50 тысяч, и не знает, как быть.