Решение акимата в два раза повысило цены на ассенизаторов в Каскелене (видео)

В Алматинской области из-за решения властей закрыть канализационную станцию взлетели цены на ассенизаторские услуги. Недовольны и жители, и водители, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Водители-ассенизаторы в Алматинской области остановили технику и не вышли на рейсы, выражая недовольство недавними изменениями. Чиновники закрыли ближайшую канализационную станцию для слива отходов, что усложнило их работу. Один ассенизатор вывозит в среднем 16 кубов отходов в день, что составляет два-три рейса.

Сливание нечистот в центральные канализационные люки запрещено, за это грозит штраф свыше 100 тысяч тенге. Водителям приходится везти отходы за 20 километров, что стало невыгодно ни им, ни местным жителям. Стоимость работ выросла с 15 до 30 тысяч тенге за откачку и перевозку.

Водитель Павел Внучков рассказал, что работа стала занимать больше времени и денег. Раньше они укладывались в час-полтора, а теперь тратят 3−3,5 часа. Расходы на топливо удвоились или утроились.

Жители частного сектора рискуют погрязнуть в нечистотах. В Каскелене услугами ассенизаторов пользуются 6 тысяч человек, но платить по новым тарифам готовы не все. Местный житель Ержигит Буркитбай возмущен тем, что раньше он отдавал 22 тысячи, а сейчас — 50 тысяч, и не знает, как быть.

Местные власти признают, что строительство новой канализационной станции — сложный процесс. Нужно посоветоваться с экологами, санврачами и жителями. Альтернативные варианты рассматриваются, но для этого требуется разрешение из экологических и санитарных служб. Будет создана рабочая комиссия.

Когда появится канализационная станция близ Каскелена, пока неясно. Реки нечистот могут политься по частному сектору в любой момент.