Действия новосибирской авиакомпании S7 при овербукинге признали незаконными

Действия новосибирской авиакомпании S7, связанные с овербукингом, признали незаконными и запретили прибегать к ним в случаях, когда мест на борту самолета оказывается меньше, чем зарегистрированных на рейс пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Во время проверки было установлено, что перевозчик систематически допускал случаи, когда на рейс было забронировано больше пассажиров, чем может вместить в себя воздушное судно, и в одностороннем порядке изменял условия договора перевозки, фактически отстраняя пассажира от полета.
При этом транспортные прокуроры выявили правовой акт авиакомпании, который регламентирует организацию обслуживания пассажиров в сбойных ситуациях. В этом документе был установлен дискриминационный порядок определения приоритета пассажиров, в том числе подлежащих отстранению от полета.
— Транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании указанных действий авиаперевозчика незаконными и их запрете, а также недействительными отдельных положений внутренней документации по организации обслуживания пассажиров и запрете их применения, — добавили в пресс-службе.
Суд требования удовлетворил.