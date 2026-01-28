Оплачивать ЖКХ скоро придётся по новым правилам: что изменится

Поправки к Жилищному кодексу РФ затрагивают как собственников жилых и нежилых помещений, так и арендаторов, вводя новые нормы и сроки расчетов, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно новым правилам, все платежи за коммунальные услуги должны будут поступать до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Это позволит стандартизировать сроки оплаты для всех потребителей и облегчить контроль за внесением платежей.
Кроме того, управляющие компании обязаны направлять платежные документы не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. У граждан появится как минимум 10 дней для проверки показаний счетчиков, внесения оплаты и устранения возможных ошибок.
Жильцам рекомендуется заранее проверить свои данные у управляющих организаций, чтобы подготовиться к новым правилам оплаты, пишет «Парламентская газета».