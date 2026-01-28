Завод «Маслов» откроют в 2026 году в Новосибирской области

В октябре 2025 года в Минсельхозе региона сообщили о переносе ввода завода в эксплуатацию из-за производственных проблем, не уточнив деталей. Известно, что в мае на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам регионального Заксобрания обсуждались сложности с подводом газа к новому предприятию.