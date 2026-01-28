Ричмонд
Завод «Маслов» откроют в 2026 году в Новосибирской области

Предприятие, построенное на территории ПЛП, даст региону 200 рабочих мест.

Источник: НДН.ИНФО

ООО «Маслов», расположенное на территории «Южного ПЛП», вложила в свой проект более 5 миллиардов рублей. В текущем году планируется запуск производства, которое создаст свыше 200 рабочих мест, сообщил Павел Буковинин, генеральный директор УК Промышленно-логистического парка Новосибирской области.

Все инженерные коммуникации для запуска выполнены. Завершаются работы по принимающим устройствам.

ООО «Маслов» представило на инвестсовете региона проект по глубокой переработке пшеницы в декабре 2023 года. Инвестор планировал экспортировать продукцию в Китай. Запуск производства неоднократно откладывался.

В октябре 2025 года в Минсельхозе региона сообщили о переносе ввода завода в эксплуатацию из-за производственных проблем, не уточнив деталей. Известно, что в мае на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам регионального Заксобрания обсуждались сложности с подводом газа к новому предприятию.

На данный момент на территорию «Южного ПЛП» зашли шесть инвесторов, общая сумма их вложений составляет 1 миллиард рублей. Планируется создание 387 рабочих мест.

Эксперты УК Промышленно-логистического парка прорабатывают вторую очередь «Южного ПЛП», которая будет больше первой. При появлении новых резидентов, готовых войти на площадку, вторая очередь может быть запущена в 2026 году, отметил Буковинин.

Татьяна Картавых