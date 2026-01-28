«Роскосмос» переносит всё производство ракет семейства «Ангара» в Омск

Ракеты-носители семейства «Ангара» скоро будут производиться только в Омске. Об этом заявил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов на пленарном заседании 50-х Академических чтений по космонавтике. Речь идёт о полном переносе производства с московской площадки знаменитого Центра Хруничева в столицу Прииртышья.
«Сейчас создается программа, согласовывается с Министерством обороны, с Минфином. Это даст существенное снижение по всей себестоимости», — пояснил Баранов, слова которого приводит «Интерфакс».
Это решение стало логичным продолжением процесса, который идёт уже несколько лет. Как уточнил топ-менеджер, производство лёгкой «Ангары-1.2» и первых двух ступеней тяжёлой «Ангары-А5» уже налажено на омском «Полёте» — филиале Центра Хруничева. В Москве пока продолжают выпускать верхние ступени, головные обтекатели и разгонные блоки для тяжёлой ракеты. Новый план предполагает окончательную и полную консолидацию всего цикла в одном месте.
Одновременно в «Роскосмосе» раскрыли планы по дальнейшему развитию линейки. Идёт разработка модернизированной версии лёгкой ракеты «Ангара-1.2». По словам Баранова, её первый пуск запланирован на период после 2035 года.
Ранее мы сообщали о выведении на орбиту военных спутников ракетой «Ангара», построенной в Омске.