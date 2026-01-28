«Роскосмос» переносит всё производство ракет семейства «Ангара» в Омск

Это решение стало логичным продолжением процесса, который идёт уже несколько лет. Как уточнил топ-менеджер, производство лёгкой «Ангары-1.2» и первых двух ступеней тяжёлой «Ангары-А5» уже налажено на омском «Полёте» — филиале Центра Хруничева. В Москве пока продолжают выпускать верхние ступени, головные обтекатели и разгонные блоки для тяжёлой ракеты. Новый план предполагает окончательную и полную консолидацию всего цикла в одном месте.