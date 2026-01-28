Ричмонд
В Омске продают ресторан в здании горсовета со скидкой в 15 миллионов

Коммерческое помещение в здании Омского горсовета, ранее оценённое в 50 млн рублей, снова пытаются продать — теперь за 35 млн рублей. Это уже не первая попытка.

Источник: Om1 Омск

В Омске продолжаются попытки продать коммерческое помещение в историческом здании горсовета, расположенном по адресу Думская, 1. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте объявлений, где указано, что помещение оборудовано и используется под ресторан. Общая площадь объекта составляет 727,6 кв. м.

Особенностью данного помещения является возможность его разделения на два независимых друг от друга помещения с отдельными входами. Стоимость продажи объекта составила 35 млн рублей — на 15 млн рублей ниже первоначальной цены, озвученной в прошлом году, когда помещение выставляли на продажу за 50 млн рублей.

Также в объявлении отмечается, что владельцы готовы рассмотреть возможность аренды объекта. Само здание является объектом культурного наследия.

Это не первая попытка продать помещение ресторана в здании горсовета Омска: предыдущие попытки состоялись в марте 2025 года.