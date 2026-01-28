В Омске продают ресторан в здании горсовета со скидкой в 15 миллионов

Особенностью данного помещения является возможность его разделения на два независимых друг от друга помещения с отдельными входами. Стоимость продажи объекта составила 35 млн рублей — на 15 млн рублей ниже первоначальной цены, озвученной в прошлом году, когда помещение выставляли на продажу за 50 млн рублей.