В Омске продают ресторан в здании горсовета со скидкой в 15 миллионов

В Омске продолжаются попытки продать коммерческое помещение в историческом здании горсовета, расположенном по адресу Думская, 1. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте объявлений, где указано, что помещение оборудовано и используется под ресторан. Общая площадь объекта составляет 727,6 кв. м.
Особенностью данного помещения является возможность его разделения на два независимых друг от друга помещения с отдельными входами. Стоимость продажи объекта составила 35 млн рублей — на 15 млн рублей ниже первоначальной цены, озвученной в прошлом году, когда помещение выставляли на продажу за 50 млн рублей.
Также в объявлении отмечается, что владельцы готовы рассмотреть возможность аренды объекта. Само здание является объектом культурного наследия.
Это не первая попытка продать помещение ресторана в здании горсовета Омска: предыдущие попытки состоялись в марте 2025 года.