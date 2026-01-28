Почему цены в магазинах у дома выше, чем в супермаркетах Казахстана, объяснили аналитики

Магазины у дома и торговые сети функционируют в разных экономических моделях, но регулируются по единому шаблону, что создает риски для малого бизнеса. Супермаркеты могут легче адаптироваться к ограничениям за счет большего масштаба, собственной логистики и договоренностей по скидкам с поставщиками. Магазины у дома закупаются по более высоким ценам и ограничены в доступе к финансированию и переговорной силе. В результате ценовое регулирование ускоряет концентрацию рынка.