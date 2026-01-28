Почему цены в магазинах у дома выше, чем в супермаркетах Казахстана, объяснили аналитики

В Казахстане к социально значимым продовольственным товарам (СЗПТ) относится 31 позиция — ранее их количество выросло с 18 единиц в конце 2025 года. В среднем они подорожали на 8% за год. Сильнее всего увеличились цены на мясо:
Говядина без кости — подорожание на 31,2%.
Баранина — плюс 28,6%.
Говядина с костью — плюс 28,3%.
Мясной фарш — плюс 26,5%.
Конина — плюс 17,8%.
Государство стремится удерживать стоимость продуктов питания из перечня СЗПТ, так как они являются наиболее востребованными. Для этого вводятся предельные торговые надбавки, которые мониторятся еженедельно. Бизнес не должен их превышать, иначе последуют штрафы. Однако аналитики Telegram-канала Tengenomika сообщают, что ограничение торговой надбавки в размере 15% в розничной сфере грозит рисками для малого бизнеса — магазинов у дома.
Магазины у дома и торговые сети функционируют в разных экономических моделях, но регулируются по единому шаблону, что создает риски для малого бизнеса. Супермаркеты могут легче адаптироваться к ограничениям за счет большего масштаба, собственной логистики и договоренностей по скидкам с поставщиками. Магазины у дома закупаются по более высоким ценам и ограничены в доступе к финансированию и переговорной силе. В результате ценовое регулирование ускоряет концентрацию рынка.
Малый бизнес конкурирует не только с крупными торговыми сетями, но и с онлайн-доставками продуктов питания, набирающими популярность.
Предельная наценка в 15% может быть применима в оптовом звене или крупных супермаркетах, так как объемы продаж компенсируют низкую маржу, логистика оптимизирована, а постоянные издержки распределяются на тысячи позиций. Магазины у дома не смогут поддерживать жизнеспособность при ограничении надбавки на уровне 15% из-за иной структуры затрат.
Унификация ценового регулирования без учета специфики форматов торговли может вытеснить малый бизнес с рынка. Введение запрета на продажу алкоголя будет для них финальным ударом.
Если малый ритейл уйдет с рынка, это даст иллюзию стабильности цен в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной приведет к снижению конкуренции и росту рыночной концентрации, возвращению высоких цен вне рамок регулирования. Продуманная дифференциация правил по форматам торговли важна для защиты потребителей.