Россияне массово расторгают сделки в новостройках

Количество и объем расторжений достигли максимума за последние пять лет: в прошлом году россияне отменили ДДУ на сумму 91 миллиард рублей, что составляет 1,9% от общего объема продаж. В 2023 году эти показатели были значительно ниже — 65 миллиардов рублей или 1,3%.