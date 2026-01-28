Новосибирская область привлекает покупателей жилья из других регионов

Новосибирская область продолжает привлекать покупателей недвижимости из других регионов России. По данным Сбера, за десять месяцев 2025 года 18 % всех сделок с жильём в регионе совершили иногородние, что выводит область на шестое место в общероссийском рейтинге по доле таких сделок.