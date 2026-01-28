Новосибирская область привлекает покупателей жилья из других регионов

Новосибирская область продолжает привлекать покупателей недвижимости из других регионов России. По данным Сбера, за десять месяцев 2025 года 18 % всех сделок с жильём в регионе совершили иногородние, что выводит область на шестое место в общероссийском рейтинге по доле таких сделок.
Для сравнения, по стране в целом 12,6 % ипотечных кредитов на первичном и вторичном рынке оформляют жители других регионов. Эксперт по недвижимости Сергей Николаев отмечает, что приток покупателей извне свидетельствует о инвестиционной и миграционной привлекательности Новосибирской области.
В 2024 году доля иногородних покупателей в регионе составляла 26 %, что тогда обеспечило девятое место в стране. Лидируют по этому показателю Краснодарский край (30 %), Калининградская область (28 %) и Москва (25 %), где многие приобретают недвижимость без намерения переезжать.
По словам Николаева, около пятой части покупателей квартир в Новосибирске и его агломерации — приезжие.