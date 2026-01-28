В Омской области по суду сократили в 10 раз поголовье скота в частном хозяйстве

Суд согласился и пояснил, что полный запрет на содержание скота стал бы незаконным ограничением права на ведение личного подсобного хозяйства. Однако это право должно реализовываться с соблюдением всех установленных норм. В итоге в требовании о полном запрете содержания животных было отказано.