Politico: Трамп назвал замечательным процесс ослабления доллара

Глава Белого дома Дональд Трамп не считает проблемой резкое ослабление доллара, вызванное ситуацией на рынках акций и растущего среди стран скептицизма по поводу надежности торговых отношений с США, написала газета Politico, публикацию которой перевёл aif.ru.
Журналисты привели высказывание американского президента в ответ на вопрос о падении курса национальной валюты.
«Я думаю, это здорово. Посмотрите, какой мы ведем бизнес. Доллар чувствует себя отлично», — сказал глава государства в ходе его выступления в штате Айова.
Отмечается, что Трамп и прежде выступал за слабый доллар, поскольку это увеличивает доходы предприятий обрабатывающей промышленности и нефтегазовой отрасли. Американские компании, которые занимаются экспортом, также сообщают об увеличении выручки на фоне падающего курса валюты США.
Вместе с тем, как отмечает автор публикации, ослабление доллара снижает покупательную способность внутри страны и может спровоцировать рост инфляции. Вследствие этого, представители министерства финансов США, включая главу ведомства Скотта Бессента, выступали за укрепление национальной валюты.
В статье уточняется, что на ситуацию с долларом повлияли внешнеполитическая программа Трампа и неоднократные угрозы в адрес других стран ввести ввозные пошлины. Кроме того, на курс американской валюты могли оказать воздейсвтие возможные интервенции, проводимые для поддержания японской иены.
Напомним, 6 января Дональд Трамп заявил, что совокупные поступления в бюджет США от введенных им торговых пошлин составили около 650 миллиардов долларов. По его словам, американская пресса не стремится сообщать об этом достижении.