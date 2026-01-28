Возрождённый бренд Российской империи выпустит фургоны с дизайном Cybertruck

Кузов фургона изготовили из нержавеющей стали. Сварку выполняют вручную. Электромотор развивает мощность 200 лошадиных сил. Аккумулятор ёмкостью 115 кВт/ч обеспечивает запас хода 400 километров. Система термоконтроля позволяет эксплуатировать машину при температуре от минус 45 до плюс 45 градусов. Грузоподъёмность составляет 1000 килограммов. Управлять фургоном можно с правами категории В.
Директор ООО «Руссо-Балт» Виктор Некрасов сообщил, что машину будут выпускать под заказ. Стоимость начинается от 6,5 миллиона рублей. Первые экземпляры отправят покупателям в январе 2027 года. Компания приобрела права на использование марки «Руссо-Балт» в России. Сертификацию транспортного средства пока продолжают.
Бренд «Руссо-Балт» появился на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге и Петербурге. Это было акционерное машиностроительное предприятие Российской империи. Серийное производство первой модели запустили в 1909 году. Первый автомобиль сошёл с конвейера в 1913 году.
Ранее Life.ru сообщал, что в первой половине января 2026 года на российском авторынке поднялись цены на новые автомобили. Эксперты отмечают — средний рост составил около двух процентов. Машины по параллельному импорту подорожали сильнее. Их стоимость может вырасти до 50 процентов. Текущая корректировка цен ещё не учитывает все изменения в расчёте утилизационного сбора. Рост связан с повышением ставки НДС.
