Возрождённый бренд Российской империи выпустит фургоны с дизайном Cybertruck

Ранее Life.ru сообщал, что в первой половине января 2026 года на российском авторынке поднялись цены на новые автомобили. Эксперты отмечают — средний рост составил около двух процентов. Машины по параллельному импорту подорожали сильнее. Их стоимость может вырасти до 50 процентов. Текущая корректировка цен ещё не учитывает все изменения в расчёте утилизационного сбора. Рост связан с повышением ставки НДС.