Малый и средний бизнес в Хабаровском крае растёт с господдержкой

— У меня свой мини-цех по производству продукции из зеленой гречки. Мы выпускаем не только хлеб, булочки и сухарики, но и разные полезные сладости. Объемы растут — соответственно растут и расходы на упаковку и печать. В прошлом году нам очень помог центр «Мой бизнес» — мы воспользовались бесплатными комплексными услугами на полиграфию и проведение фотосессии, — рассказала хабаровский предприниматель Евгения Хомякова.