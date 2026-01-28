Малый и средний бизнес в Хабаровском крае растёт с господдержкой

В Хабаровском крае в прошлом году стало больше малых и средних предприятий (МСП) и самозанятых. И это несмотря на международные санкции и другие объективные трудности.
Количество малых предприятий увеличилось до 54 888, то есть их стало больше по сравнению с 2025 годом на 3,4%. А количество самозанятых приросло за год на 37%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это треть от общей численности занятого населения в крае. Малый и средний бизнес края по-прежнему обеспечивает 26% валового регионального продукта, — подчеркнул министр экономического развития края Николай Дубинин.
Развиваться малому и среднему бизнесу в сложных условиях помогла действующая в регионе система мер поддержки. Владельцам своего дела помогают консультациями, обучением, тем, что малый бизнес может участвовать в выставках и бизнес-миссиях. Такие меры поддержки оцениваются бизнесом в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ.
В краевом центре «Мой бизнес» в 2025 году предпринимателям помогали создать сайт, разместить рекламу на ТВ и на улицах, подготовить буклеты.
— У меня свой мини-цех по производству продукции из зеленой гречки. Мы выпускаем не только хлеб, булочки и сухарики, но и разные полезные сладости. Объемы растут — соответственно растут и расходы на упаковку и печать. В прошлом году нам очень помог центр «Мой бизнес» — мы воспользовались бесплатными комплексными услугами на полиграфию и проведение фотосессии, — рассказала хабаровский предприниматель Евгения Хомякова.
С 2025 года началась большая работа по приобщению к предпринимательству участников и ветеранов СВО, членов их семей в рамках губернаторского проекта «Герои Vостока».
Также с прошлого года опять же по поручению губернатора активизирована работа по проекту продвижения продукции местных производителей в России и за ее пределами «Сделано в Хабаровском крае». Участниками проекта стало 108 предпринимателей.
По оценке самого бизнеса, для них важна и возможность взять кредит под поручительство гарантийного фонда.
Так вот в прошлом году выдано льготных займов больше, чем в 2024 году, это свыше 590 млн рублей. Более 8,3 млрд кредитов предпринимателей края обеспечено поручительствами гарантийного фонда. Это очень существенная поддержка.
Так, к примеру, недавно сельхозкооператив «Некрасовское подворье» смог купить очень нужное им оборудование. Предприниматели края могут рассчитывать и на имущественную поддержку: в прошлом году им предоставили 196 объектов краевого имущества.