В Германии заявили о критическом падении запасов газа в стране

Заполненность газовых хранилищ в Германии опустилась ниже критической отметки и продолжает снижаться. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла, комментируя ситуацию в энергетическом секторе ФРГ.
По его словам, Германия вплотную подошла к газовому кризису. Уровень заполнения подземных хранилищ газа, как отметил политик, опустился ниже 38%, что в рамках действующих планов реагирования уже считается критическим показателем. Хрупалла напомнил, что даже уровень ниже 55% официально относится к зоне риска.
Лидер АдГ указал, что показатели, фиксируемые на начало февраля, классифицируются как напряженные, а при падении ниже 40% ситуация признается критической. Он сослался на данные энергетической компании Uniper, согласно которым безопасность поставок газа в настоящее время не гарантирована.
Отдельное внимание Хрупалла обратил на положение в Баварии. По его словам, ключевые газохранилища в этом регионе заполнены еще меньше, чем в среднем по стране. Данные Energy Storage Initiative, как отметил политик, свидетельствуют о том, что в отдельных хранилищах уровень запасов опустился до 5%.
Заявление прозвучало на фоне решений Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов. В понедельник Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. За нарушение этих ограничений предусмотрены крупные штрафы.
