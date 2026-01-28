В Германии заявили о критическом падении запасов газа в стране

Отдельное внимание Хрупалла обратил на положение в Баварии. По его словам, ключевые газохранилища в этом регионе заполнены еще меньше, чем в среднем по стране. Данные Energy Storage Initiative, как отметил политик, свидетельствуют о том, что в отдельных хранилищах уровень запасов опустился до 5%.